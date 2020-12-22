TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynanan müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Ali Çetin'in PFDK'ye sevk edildi.

Aynı müsabakada Denizlispor'un talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye gönderildiğinin kaydedildiği açıklamada, kulüp idarecisi Levent Çaputcu'nun da aynı nedenden kurula sevk edildi.

Gençlerbirliği futbolcusu Gökhan Altıparmak'ın MKE Ankaragücü mücadelesinde kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi.

Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta Hes Kablo Kayserispor'un yardımcı antrenörü Selçuk Erdoğan'ın talimatlara aykırı hareket, kulüp idarecisi Mustafa Toksöz'ün de sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.