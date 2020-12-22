Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 18:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfaspor'da 18 koronavirüs vakası
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 15'i futbolcu 18 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Covid-19 testi uygulandı.
Test sonucunda 15 futbolcu, 1 masör ve 2 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandı. Ligde yarın Afjet Afyonspor ile deplasmanda yapılması planlanan maç ileri bir tarihe ertelendi.
DUYURU:— Şanlıurfaspor (@Sanliurfaspor) December 22, 2020
Afjet Afyonspor maçı öncesi yapılan Covid19 PCR testleri sonucunda 15 futbolcumuz 1 masör ve 2 personelimizin testleri pozitif çıkmış olup futbolcularımıza ve personelimize acil şifalar dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/QXDo67QEpK
Etiketler: Koronavirüs
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