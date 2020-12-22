Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Covid-19 testi uygulandı.

Test sonucunda 15 futbolcu, 1 masör ve 2 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandı. Ligde yarın Afjet Afyonspor ile deplasmanda yapılması planlanan maç ileri bir tarihe ertelendi.