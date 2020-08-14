Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Deniz Türüç'e sürpriz talip
[Fotoğraf: AA]
Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye Deniz Türüç için resmi teklif yaptı.
Fenerbahçe'de bir yandan takıma yeni isimler katılırken diğer yandan takımlar ayrılacak isimler için de gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerli formayı giyen Deniz Türüç için Kasımpaşa resmi bir teklifte bulundu.
Etiketler: Kasımpaşa Fenerbahçe Deniz TürüçSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 18:12
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