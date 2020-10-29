Haber Giriş: Kaynak: AA
Darüşşafaka Tekfen'de koronavirüs vakası
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs tespit edildi.
Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre, rutin taramalar dışında gerekli görülmesi üzerine bir oyuncuya yapılan Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı.
Klinik şikayeti gözlenmeyen oyuncunun izolasyon ve tedavi süreçleri başlatıldı.
Test Sonucu Hakkında Açıklama pic.twitter.com/97mPtOjzUw— Darüşşafaka Basketbol (@dackabasket) October 29, 2020
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