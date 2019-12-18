Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında Cüneyt Çakır görev yapacak.

2001-2002 sezonundan beri Süper Lig'de maç yöneten FIFA kokartlı hakem, 25 derbide düdük çaldı.

Deneyimli hakemin yönetiminde Fenerbahçe ve Galatasaray 8, Beşiktaş ise 3 kez kazandı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Çakır, daha önce 5 kez Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yönetti.

Bu karşılaşmaların ikisini sarı-lacivertliler, birini de siyah beyazlılar kazanırken, iki müsabakada eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe, Cüneyt Çakır yönetiminde 52 maça çıktı. Sarı-lacivertliler; 26 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

Çakır, Beşiktaş'ın ise 48 maçını yönetti. Siyah-beyazlılar; 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon 10 süper lig maçında görev alan deneyimli hakem, 34 sarı, 1 de kırmızı kart çıkardı.

Cüneyt Çakır, geride kalan 15 haftada iki takımınd a birer maçını yönetti.

6'ıncı haftadaki 0-0'lık Galatasaray - Fenerbahçe maçında düdük çalan Çakır, Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin de hakemiydi.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Napoli-Genk ve Chelsea-Valencia maçlarını da yöneten deneyimli hakem, 8 kez sarı kartına başvurdu.

Kaynak: TRT SPOR