Anadolu Adalet Sarayı'nın 10. Geleneksel Futbol Turnuvası, İBB Maltepe Sahil Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği final maçını, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ile Anadolu İlk Derece Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Uğur Seçgin, Ömer Kurtuluş Aksoy, İhsan Kamil Akçadırcı ve Hasan Turgut da izledi.

Turnuvanın öncesinde gerçekleşen 'Şöhretler Maçı'nda ise ünlü futbolcular Hami Mandıralı, Sefer Gezer, Tarık Taşgün, Mehmet Ekşi, Can Arat ve Ömer Gülen ter döktü. Eski FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar'ın yönettiği şöhretler maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Şöhretler maçının ardından gerçekleşen final maçını ise FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Anadolu Bilgi İşlem takımı, finaldeki rakibi Kadıköy'ü penaltılarda 4-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Cüneyt Çakır: Yurt dışından teklifler de var

Cüneyt Çakır, bu sezon Türkiye'de hakemlik yapıp yapmayacağı ile ilgili konuştu.

"TFF ile bir yıllık daha sözleşmem bulunuyor ancak, yurt dışından hem hakemlik, hem yöneticilik, hem de eğitmenlik teklifleri var. Tabii ki ailemle de konuşacağım. Bir karar aşamasına da geldik aslında. Yakın zamanda bunu da kamuoyuyla paylaşacağım."

Hami Mandıralı: Türk futbolu daha iyi olacak

Eski milli futbolcu Hami Mandıralı ise yeni sezonla ilgili konuştu.

"Son şampiyon Trabzonspor oldu. Herkes şampiyon olmak istiyor, büyük kulüpler de şampiyon olmak istiyor. Çok büyük bütçeler var, paralar harcanıyor ama bir takım şampiyon oluyor. Ben sadece şunu istiyorum ülkemizde; büyük maçlar, küçük maçlar diye ayırt etmeden yenilen yeneni alkışlasın veya dostane bir şekilde sahadan ayrılsınlar. Vurdu kırdı olmasın. Bu özlem var Türk insanında, bizlerde. İnşallah bu sezondan sonra bunlar olur. Türk futbolu daha da iyi olacak, yeni jenerasyon geliyor. Çok da yetenekli gençler var ama bunlara sabır göstermemiz lazım. Onları oynatacak yürekli hocaların olması lazım."