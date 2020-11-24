UEFA, Çakır'ı Almanya'nın Mönchengladbach ile Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasında görevlendirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Borussia-Park Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

Hakemliğe 1994 yılında başlayan Çakır, 2010-11 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk görevini Rubin Kazan-Barcelona maçında gerçekleştirdi. Çakır, Dünya ve Avrupa şampiyonalarının yanı sıra Avrupa Ligi'nde de birçok maç yönetti.

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Napoli ile Rijeka arasında oynanacak karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, İtalya'nın Napoli ile Hırvatistan'ın Rijeka takımları arasında 26 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu müsabakasını yönetecek.

İtalya'nın Napoli şehrindeki San Paolo Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.