Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, derbi heyecanına sahne olacak.
Ligde haftanın ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, 25 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş HDI Sigorta'yı konuk edecek.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.
Lige 9'da 9'la başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Yaptığı maçların 3'ünü kazanan ve 5'ini kaybeden Beşiktaş HDI Sigorta, 11 puanla 8. sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlıların 6. haftada Hatay Büyükşehir Belediyespor ile oynaması gereken müsabaka, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.
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