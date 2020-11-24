Sarı lacivertli takıma turu getiren golleri 41 ve 68. dakikalarda Thiam, 63. dakikada Pelkas ve 73. dakikada Ademi'den geldi.

Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013'te elde eden Fenerbahçe, bu sezon organizasyona 4. turdan itibaren dahil oldu. Sivas Belediyespor ise 3. turda Vanspor FK'yi elemişti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

SİVAS BELEDİYESPOR KAÇIRDI 4. dakikada Sivas Belediyespor gole yaklaştı. Şevki'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Emre'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Altay topu ayağıyla çıkardı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ 6. dakikada Fenerbahçe akınında Ferdi pasını çıkardı, Thiam'ın sol çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Necati'nin de dokunduğu top üst direkten oyun alanına geri geldi.

SAMATTA KAÇIRDI 10. dakikada Caner'in sağ kanattan ortasında arka direkteki Thiam'ın kale önüne çevirdiği topa Samatta hareketlendi ancak boş durumda istediği dokunuşu yapamadı.

SİVAS BELEDİYESPOR'DA KALECİ NECATİ ÇIKARDI 21. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Savunmanın hatasıyla ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Ömer Faruk'un yerden şutunda kaleci Necati topu güçlükle çeldi.

SİVAS BELEDİYESPOR NET FIRSATI TEPTİ 31.dakikada Sivas Belediyespor'un sol kanattan kullandığı taç atışı sonrası Mustafa Türk'ten pası alan Emre bir anda savunma arkasın sarktı ve sol çaprazda, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Altay'ı geçen top direği sıyırıp auta çıktı.

GOL - THIAM ATTI 41. dakikada Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ferdi'nin kale alanının önüne doğru kestiği topa gerilerden gelen Mame Thiam şık bir kafa vuruşu yaptı ve ağları sarstı. 1-0.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLAR

GOL - FARK 2'YE ÇIKTI 63. dakikada sağ kanatta Mert Hakan'la duvar pası yapan Ferdi Kadıoğlu son çizgide bekletmeden pasını çıkardı, ön direkteki Pelkas'ın gelişine topukla şık dokuşunda top kaleci Necati'nin bacaklarının arasından ağlara gitti. 2-0

GOL - THIAM'DAN FARKI ARTTIRDI 68. dakikada savunmadan topu çalan Mame Thiam sol çaprazdan, ceza alanı dışından ayak içiyle topu diğer köşeye nefis bıraktı. 3-0

GOL - KEMAL ADEMI ATTI 73. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Thiam pasını Mert Hakan'a çıkardı, o da bekletmeden Kemal Ademi'yi gördü. Topu önüne alan Kemal Ademi'nin yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-0

Karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Sarper Barış Saka, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Tuğberk Curbay.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Caner Erkin (Dk. 46 Novak), Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan, Ozan Tufan (Dk. 46 Luiz Gustavo), Mert Hakan (Dk. 76 Eyüp), Thiam, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk (Dk. 46 Pelkas), Samatta (Dk. 60 Kemal Ademi).

Sivas Belediyespor: Necati, Şeyhmus, Emre (Dk. 67 Volkan Eğri), Muhsin, Mustafa (Dk. 46 Ali Say), Uğur, Ozan Kılıçoğlu (Dk. 67 Abdullah Halman), Furkan, Mehmet (Dk. 87 Murat Akgül), Cumhur, Şevki (Dk. 67 Muhammet Gundak).

Sarı kartlar: Dk. 10 Mehmet Fatih Ayık, Dk. 25 Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor), Dk. 25 Serdar Aziz, Dk. 85 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

Goller: Dk. 41 ve 68 Thiam, Dk. 63 Pelkas, Dk. 73 Ademi (Fenerbahçe)