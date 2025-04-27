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Spor
AA 27.04.2025 15:09

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı tamamlandı

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 132 kilometrelik Antalya etabıyla başladı. Turun ilk etabını Belçikalı sporcu Simon Dehairs, 2 saat 51 dakika 4 saniye ile tamamlayarak birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı tamamlandı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya etabıyla başladı.

İlk yarış için başlama işaretini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Yarışlara 13 ülkeden 23 takım, 161 bisikletçi ile katılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı tamamlandı

132 kilometrelik Antalya etabı Atatürk Parkı'nda son buldu. Turun ilk etabını, Belçikalı sporcu Simon Dehairs 2 saat 51 dakika 4 saniye ile tamamlayarak birinci oldu. İtalyan sporcu Matteo Malucelli 2'nciliği, Belçikalı Jules Hesters ise 3'üncülüğü elde etti.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı tamamlandı

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle takdim edildi. Toplam bin 153 kilometrelik 8 etaptan oluşan Bisiklet Turu, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

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