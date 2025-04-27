Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya etabıyla başladı.

İlk yarış için başlama işaretini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Yarışlara 13 ülkeden 23 takım, 161 bisikletçi ile katılıyor.

132 kilometrelik Antalya etabı Atatürk Parkı'nda son buldu. Turun ilk etabını, Belçikalı sporcu Simon Dehairs 2 saat 51 dakika 4 saniye ile tamamlayarak birinci oldu. İtalyan sporcu Matteo Malucelli 2'nciliği, Belçikalı Jules Hesters ise 3'üncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle takdim edildi. Toplam bin 153 kilometrelik 8 etaptan oluşan Bisiklet Turu, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.