Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası 9 Ekim Çarşamba günü sahibini bulacak.

Geçen sezon hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, son play-off finalisti ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile Kayseri'de karşı karşıya gelecek.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ndeki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo’da yeni başantrenör Viktor Lapena, sarı lacivertlilerin başında ilk resmi maçına çıkacak.

Müzesinde 11 Cumhurbaşkanlığı Kupası bulanan sarı lacivertliler, en son 2015 yılında bu kupayı kazanmıştı.

Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, ilk kez kupa mücadelesi verecek.

Mersin ekibinde Kanadalı pivot Kayla Alexander, dizindeki sakatlık nedeniyle bu maçta oynayamayacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo, yapacağı bu maçla 21. kez bu organizasyonda yer alacak ve en fazla final oynayan takım unvanını sürdürecek. Gelecek Koleji Çukuruva Basketbol ise ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına çıkacak.

Kupayı en fazla Fenerbahçe kazandı

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez kaldıran Fenerbahçe Öznur Kablo, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

1998-1999 sezonunda Galatasaray'ı yenerek ilk kez bu kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.

2003-2004'te Erdemirspor'u, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da Galatasaray'ı mağlup edip, şampiyonluk sayısını 11'e çıkardı.

Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyon

Toplamda 8 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyonluk elde eden tek takım olarak dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk kez düzenlendiği 1992-1993'ten itibaren 1997-1998 sezonuna kadar üst üste 6 kez kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda henüz kırılamayan bir rekora da imza attı.

Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan 8 yıl sonra 2007-2008'de Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı.

Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi mağlup ederek, 8. kupasını müzesine götürdü.

Mersin temsilcisi ilk zaferin peşinde

Gelecek Koleji Çukuruva Basketbol, Türk kadın basketbolunun en önemli kupasını ilk kez kazanmak için sahaya çıkacak.

Ligde geçen sezon play-off final serisinde Fenerbahçe Öznur Kablo'ya 3-1 mağlup olarak ikincilikle yetinen Mersin temsilcisi, en büyük kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek.

Diğer şampiyonlar

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 5 takım şampiyonluk yaşadı.

BOTAŞ 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş da 2005-2006 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.

2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor, bu organizasyonda ilk kez mutlu sona ulaştı.

Geçen sezon oynanan 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Öznur Kablo'yu mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda ikinci şampiyonluğunu elde etmişti.

Öte yandan geçen yıl faaliyetlerini sona erdiren Yakın Doğu Üniversitesi de 2017'de kupayı müzesine götürmüştü.

kKaynak: TRT SPOR