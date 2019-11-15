Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerek defansta gerek ofansif olarak da gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Bundan dolayı başta Şenol Hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum. Federasyonumuzun başkan ve yönetimini tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak şampiyonaya gitmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Erdoğan, maç çıkışı TRT SPOR'a değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti dönüşü maça geldiğini anımsatarak, "Öncelikle gerçekten uzun ve yorucu bir yolculuk ama her şeyden önce milli maçımızı özellikle izleyelim istedik. Bu anı beraber yaşayalım istedik. Önümüzde bir Andorra maçı var. Andorra maçıyla beraber Fransa'yla yarışıyoruz." diye konuştu.

Grupta rakibimiz Fransa'nın da maçları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşam öyle ya da böyle bir puanı aldık. Bununla birlikte de Fransa'nın maçı ne olur bilemiyoruz. Onların maçı da saat olarak geç başlıyor." ifadelerini kullandı.

"Sporcularımızı kutluyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok genç ve dinamik bir takımımız olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Gerek defansta gerek ofansif olarak da gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Bundan dolayı başta Şenol Hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum. Federasyonumuzun başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Şimdi son maçı da hayırlısıyla başarıp, ondan sonra yolumuza devam edelim diyorum. Milletimiz için hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maç bitiminde A Milli Takımın soyunma odasına inerek, oyuncuları ve teknik heyeti kutladı.

Futbolcuları tek tek tebrik eden, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibini kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik etti.

Kaynak: AA