Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'a başarı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'a başarılar diledi.
Etiketler: Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan
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