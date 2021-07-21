Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'a başarılar diledi.