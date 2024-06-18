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Spor
AA 18.06.2024 23:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024'te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan, maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlı oyuncular Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ile konuştu.

İlk olarak Montella ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrik ediyoruz, mutluluklar diliyoruz. Bu maçtan sonra Portekiz maçı var. Mert'in attığı gol şampiyonanın en önemli golü sayılabilir. Arda'nın attığı gol de dört dörtlük bir goldü. Bütün futbolcuların gözlerinden öpüyorum." dedi.

Montella ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile yapılacak karşılaşmaya davet etti.

Attığı şık golle galibiyette önemli rol oynayan ve aynı zamanda maçın adamı seçilen Arda Güler'le de konuşan Erdoğan, "Şampiyonanın en güzel gollerinden biri bu olacak. Devamını bekliyoruz." derken, genç oyuncu da "İnşallah devamı gelecek." diye karşılık verdi.

Maçın son golünü atan Kerem Aktürkoğlu'yla da görüşen Erdoğan, milli oyuncuyu attığı gol için tebrik ederek, "Kalecinin çıkışını iyi değerlendirdin. Tebrik ediyorum." diyerek kutladı.

Öte yandan Erdoğan bugün doğum günü olan ve 50. yaşına giren Vincenzo Montella'nın yeni yaşını tebrik etti. İtalyan teknik adam da "Bugün daha güzel bir hediye alamazdım." ifadesini kullandı.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bütün futbolcuların selamını iletirken, Erdoğan "Hepsinin gözlerinden öpüyorum." diyerek telefonu kapattı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı
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