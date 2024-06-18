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HABER GİRİŞ
18.06.2024 20:51
, 18.06.2024 21:01
SON GÜNCELLEME
18.06.2024 21:01
Milliler galibiyetle başladı
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
Ayrıntılar geliyor...
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