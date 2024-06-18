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Spor
TRT Haber 18.06.2024 20:51

Milliler galibiyetle başladı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

Milliler galibiyetle başladı

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