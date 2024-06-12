Fenerbahçe Beko şampiyon oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya kupası takdim edildi.

Sarı-lacivertli takım, play-off finali dördüncü maçında ağırladığı Anadolu Efes'i uzatma sonunda 80-72 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Seremonide ilk olarak Anadolu Efes'e ikincilik ödülü verildi. Ödülü lacivert-beyazlı ekibin kaptanı Shane Larkin aldı.

Saha ortasına kurulan platformda Fenerbahçe Beko'nun oyuncularına ve teknik heyetine madalyaları takdim edildi. Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Melih Mahmutoğlu, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Deneyimli basketbolcunun kupayı havaya kaldırmasının ardından Fenerbahçeli oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

MVP ödülü Hayes-Davis'in

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis, play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.

Hayes-Davis, final serisinin dördüncü maçında kaydettiği 16 sayının 12'sini uzatma bölümünde atarak galibiyette ve şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 11. şampiyonluğunu elde etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 80-72 mağlup ederek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Ligde bir sezon aranın ardından şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-lacivertli ekip, toplamda ise 11. kez kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022'nin ardından 2024'te de şampiyonluk ipini göğüsledi.

Jasikevicius, ilk sezonunda 2 kupa kazandı​​​​​​​

Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk sezonunda lig şampiyonluğu elde etti.

2023 Aralık'ta Dimitris Itoudis ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Jasikevicius, Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nın ardından ligde de şampiyonluğa taşımayı başardı.

8 yıl aranın ardından duble yaptı

Fenerbahçe, 2013-2020 yıllarında görev yapan efsane başantrenör Zeljko Obradovic'in ardından bir sezon içinde ilk kez iki kupayı birden kazandı.

Obradovic yönetiminde 2015-2016 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertliler, 8 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Basketbolda tüm kupalar Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe, bu sezon hem erkek hem de kadın basketbolunda Türkiye'deki tüm kupaların sahibi oldu.

Sarı-lacivertli erkek ve kadın basketbol takımları, 2023-2024'te ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ayrıca FIBA Süper Kupa ile FIBA Avrupa Ligi'nde de şampiyonluk ipini göğüsledi.

Anadolu Efes, 13. kez ikinci oldu

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, Basketbol Süper Ligi'nde 13. kez ikincilikle yetindi.

Ligde 16 şampiyonlukla en başarılı takım konumunda bulunan Anadolu Efes, 1986, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010, 2012, 2015, 2016 ve 2022'nin ardından 2024'te de sezonu ikinci tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes’i 80-72 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tebrik mesajında şu sözlere yer verdi:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı ve taraftarıyla, teknik ekibiyle birlikte tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum."

Bakan Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play- off final serisi dördüncü maçında rakibi Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Anadolu Efes'i de performansından dolayı kutluyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı tebrik etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe'yi kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu ve tüm taraftarlarını yürekten tebrik ediyorum" dedi.