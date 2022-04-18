Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, yeni doğan ikizlerinden oğullarının vefat ettiğini, kızlarının ise sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini duyurdu.

"Oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize bir nebze olsun şu an yaşama gücü veriyor. Bebeğimiz, seni daima seveceğiz"

2010 senesinde ilk kez baba olan Ronaldo’nun, ikisi kız, ikisi erkek olmak üzere 4 çocuğu var. Ronaldo'nun dört çocuğunun üçü taşıyıcı anneden dünyaya gelmişti.

Ronaldo, 28 Ekim 2021 tarihinde bir paylaşımda bulunarak Georgina Rodriguez’den ikiz çocukları olacağını duyurmuştu.



