Haber Giriş: Kaynak: AA
Çorum Futbol Kulübünde 16 koronavirüs vakası
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK'da 13 futbolcu ile teknik heyetten 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik heyet ile hem idari hem de destek kadrolarında çalışan personele sabah saatlerinde PCR testi uygulandığı belirtildi.
13 futbolcu ile teknik heyetten 3 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı aktarılarak, "Testi pozitif çıkan oyuncumuz ve personelimiz ev izolasyonuna alınmış, tedavilerine başlanmıştır." denildi.
Çorum'da 11 Ekim Salı günü oynanacak Sancaktepe FK ve 14 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçlarının da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelendiği aktarıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 8 Kasım 2020 Pazar 21:33
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