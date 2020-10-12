Haber Giriş: Kaynak: AA
Çorum FK'da 3 kişide koronavirüs çıktı
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK'da 1 futbolcu ve 2 kulüp personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ile idari ve destek kadrolarında çalışan personele dün PCR testi uygulandığı belirtildi.
Bir futbolcu ve 2 kulüp personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığının aktarıldığı açıklamada, "Testi pozitif çıkan oyuncumuz ve personelimiz, ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Çorum FK koronavirüsSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 14:35
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