Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çinli Yufei Zhang olimpiyat rekoru kırdı
[Fotoğraf: AP]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yüzmede kadınlar 200 metre kelebekte Çinli Yufei Zhang, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Tokyo Su Sporları Merkezi'ndeki yarışta Zhang 2.03.86 ile birinci olurken, ABD'li Regan Smith 2.05.30 ile gümüş, vatandaşı Hali Flickinger ise 2.05.65 ile bronz madalya elde etti.
Zhang ayrıca elde ettiği dereceyle Londra 2012'de vatandaşı Liuyang Jiao'ya ait 2.04.06'lık olimpiyat rekoru biraz daha geliştirdi.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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