Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'li Caeleb Dressel olimpiyat rekoru kırdı
[Fotoğraf: AP]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yüzmede erkekler 100 metre serbestte ABD'li Caeleb Dressel, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta Dressel 47.02'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Avustralyalı Kyle Chalmers 47.08 ile gümüş ve Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Kliment Kolesnikov da 47.44'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.
Dressel, oyunlardaki derecesiyle Pekin 2008'de Avustralyalı Eamon Sullivan'ın 47.05 ile kırdığı olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu.
Caeleb Dressel Kyle Chalmers— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 29, 2021
#Tokyo2020'nin en çok beklenen yarışlarından Erkekler 100m Serbest Stil finalinde altın madalya olimpiyat rekoru ile geldi!
İşte o müthiş mücadele! pic.twitter.com/vLZCJAB53k
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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