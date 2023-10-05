Çin Açık tenis turnuvasını Jannik Sinner kazandı

Başkent Pekin'de düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 serisi turnuvasının tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Medvedev ile 6 numaralı seribaşı Sinner karşılaştı.

Yarı finalde İspanyol Carlos Alcaraz'ı eleyerek dikkati çeken Sinner, 2 saat 1 dakika süren mücadelenin ardından Medvedev'i de 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Bu başarısıyla dünya sıralamasında dördüncülüğe yükselen 22 yaşındaki Sinner, Adriano Panatta'nın ardından ilk 5 içine giren ikinci İtalyan tenisçi olmayı başardı.