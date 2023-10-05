Açık 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 05.10.2023 12:37

Çin Açık tenis turnuvasını Jannik Sinner kazandı

Çin Açık tenis turnuvasının finalinde Rus Daniil Medvedev'i mağlup eden İtalyan Jannik Sinner, kupaya uzandı.

Çin Açık tenis turnuvasını Jannik Sinner kazandı

Başkent Pekin'de düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 serisi turnuvasının tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Medvedev ile 6 numaralı seribaşı Sinner karşılaştı.

Yarı finalde İspanyol Carlos Alcaraz'ı eleyerek dikkati çeken Sinner, 2 saat 1 dakika süren mücadelenin ardından Medvedev'i de 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Bu başarısıyla dünya sıralamasında dördüncülüğe yükselen 22 yaşındaki Sinner, Adriano Panatta'nın ardından ilk 5 içine giren ikinci İtalyan tenisçi olmayı başardı.

ETİKETLER
Tenis
Sıradaki Haber
Süper Lig'de 8. hafta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:54
Depremzede çocuklar karate ile moral buluyor
13:48
Yunanistan'da ilaç tedariki sıkıntısı çok sayıda kişiyi etkiliyor
13:54
Akaryakıt istasyonlarına kayıt dışıyla mücadele için 'taşıt tanıma sistemi' kurulacak
13:30
Kenya'da hastalanan 95 öğrenciye, yapılan testlere rağmen teşhis konulamadı
13:19
Borsa günün ilk yarısında 8.425,17 puana çıktı
13:17
Almanya'nın ihracatı küresel ekonomideki durgunlukla gerilemeye devam etti
Türkiye Polis Radyosu 71 yaşında
Türkiye Polis Radyosu 71 yaşında
FOTO FOKUS
TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi
TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ