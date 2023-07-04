Az Bulutlu 31ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 04.07.2023 13:35

“Cihan Pehlivanı" Koca Yusuf, vefatının 125. yılında anılıyor

Türk güreşinin efsane isimlerinden "cihan pehlivanı" Koca Yusuf (Yusuf İsmail), gemi kazasında hayatını kaybetmesinin 125. yılında anılıyor.

“Cihan Pehlivanı" Koca Yusuf, vefatının 125. yılında anılıyor
[Fotograf: AA]

Bulgaristan'ın Şumnu kasabasında 1857 yılında dünyaya gelen Koca Yusuf'un, minderde grekoromen güreş yapan ilk Türk pehlivan olduğu düşünülüyor.

Koca Yusuf, dönemin ünlü pehlivanlarından Şumnulu Dursun Pehlivan, Nasuhçulu Kel İsmail Pehlivan ve Pomak Osman tarafından yetiştirildi.

Koca Yusuf, Kırkpınar tarihinde 26 yıl boyunca üst üste başpehlivanlığı elinde bulunduran Kel Aliço ile 1885 yılında güreşti ve berabere kaldı. Bu karşılaşma sonucunda ülkenin başpehlivanlığı unvanını alan Koca Yusuf, Kel Aliço'nun çırağı Adalı Halil'i iki kez üst üste yendi.

Doğduğu köy nedeniyle önce "Karalarlı" sonra da "Şumnulu" isimleriyle tanınan güreşin efsanesi; iri gövdesi, becerisi, gücü ve ahlakıyla "Koca" lakabını aldı.

Rıza Tevfik, 1900 yılında "Güreşte Avrupa ile Türk usulü arasındaki fark ve müşabehet" başlıklı yazısında kendisinden "Koca Yusuf" diye bahsedince de lakabı kalıcı oldu.

Yaptığı güreşlerde yenilmemesi ve heybeti nedeniyle dünyada "Terrible Turk (Korkunç Türk)" olarak tanındı.

ABD'den dönerken deniz kazasında öldü

Namı dünyaya yayılan Koca Yusuf, 1894'ten itibaren Avrupa ve ABD'de dönemin ünlü güreşçileriyle müsabakalar yaptı.

Fransa'da 3 sene hiç yenilmeyen ve rakipsiz kalan Koca Yusuf, aldığı teklifle ABD'ye gitti. ABD'de de minderi rakiplerine dar eden efsane pehlivan, dünyaya "Türk gibi güçlü" sözünü söyletti.

ABD'den 1898 yılında yurda dönerken gemi kazasında hayatını kaybeden Koca Yusuf'un mezarının Portekiz'in Azor Adaları'ndaki bir kilisenin bahçesinde olduğu iddia ediliyor.

Sıradaki Haber
Kırsal mahallelerdeki çocuklar jandarmanın projesiyle tekvando öğreniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:27
Tanju Özcan'dan 'değişim' yürüyüşü: CHP yönetimi panik içinde
14:21
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
14:22
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
14:26
İran’da kum fırtınası nedeniyle 403 kişi hastaneye kaldırıldı
14:04
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi, Fransa'daki olayları yakından takip ettiklerini söyledi
14:02
72 sömürge, bitmeyen yangın: Fransa
Sinek Yaylası'nda imece usulü koyun kırkma mesaisi
Sinek Yaylası'nda imece usulü koyun kırkma mesaisi
FOTO FOKUS
Tanju Özcan'dan 'değişim' yürüyüşü: CHP yönetimi panik içinde
Tanju Özcan'dan 'değişim' yürüyüşü: CHP yönetimi panik içinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ