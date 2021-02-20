Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Chelsea'nin serisini Southampton bozdu
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Chelsea, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.
St. Mary Stadı'nda oynanan maçta Southampton, 33. dakikada Takumi Minamino'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Konuk ekip Chelsea'de Mason Mount, 54. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-1.
Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Chelsea puanını 43'e, 7 maçtır kazanamayan Southampton ise 30'a yükseltti.
Etiketler: Premier Lig
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