Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, İngiltere temsilcisi Chelsea, Portekiz'in Porto takımına konuk oldu.

Londra ekibi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 32. dakikada Mason Mount'un golüyle önde kapattı.

[Fotoğraf: Reuters]

Porto, ikinci yarıda beraberlik için çabaladı ancak iyi savunma yapan rakibi karşısında gol bulamadı. Chelsea, 85. dakikada Ben Chilwell'in attığı golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 13 Nisan Salı günü yine aynı statta oynanacak.