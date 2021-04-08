Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 01:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Chelsea tur kapısını araladı
[Fotoğraf: Reuters]
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde Porto sahasında Chelsea'yi konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Chelsea rövanş öncesi avantajlı skor ile evine döndü.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, İngiltere temsilcisi Chelsea, Portekiz'in Porto takımına konuk oldu.
Londra ekibi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 32. dakikada Mason Mount'un golüyle önde kapattı.
[Fotoğraf: Reuters]
Porto, ikinci yarıda beraberlik için çabaladı ancak iyi savunma yapan rakibi karşısında gol bulamadı. Chelsea, 85. dakikada Ben Chilwell'in attığı golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 13 Nisan Salı günü yine aynı statta oynanacak.
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