Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Chelsea, deplasmanda Liverpool'u yendi
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi. Bu skorla Chelsea puanını 47'ye yükseltirken, Liverpool 43 puanda kaldı.
Ligin 26. hafta karşılaşmasında Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Londra temsilcisi Chelsea'yi konuk etti.
Chelsea, Mason Mount'un 42. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan Chelsea 1-0 galip ayrıldı.
Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak mücadelede 90 dakika görev aldı.
Etiketler: İngiltere
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