Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 18:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Chedjou futbolu bıraktı
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36 yaşındaki Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou, futbolu bıraktığını açıkladı.
Aurelien Chedjou, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''tüm takım arkadaşlarım, teknik direktörlerim ve dünyanın her yerinde beni destekleyenler sevginiz için teşekkürler, benden bu kadar" sözlerini kullandı.
Chedjou, Fransa'da Lille ve Amiens ile Türkiye'de Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor ve son olarak Adana Demirspor formaları giymişti.
Kamerunlu futbolcu, milli takım forması altında 49 maça çıktı ve 1 gol attı.
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