Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir'de milli badmintonculardan çifte madalya
[Fotoğraf: TRT Spor]
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncular Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin, çift kadınlarda altın madalya kazandı.
Oran kentinde yapılan organizasyonda milliler, finalde İtalya'dan Katharina Fink-Yasmine Hamza ikilisiyle karşılaştı.
Müsabakayı 21-15 ve 21-18'lik setlerle 2-0 kazanan Nazlıcan-Bengisu çifti, altın madalyanın sahibi oldu.
Etiketler: Milli Sporcular Cezayir
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