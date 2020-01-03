Cenk Tosun'un hangi takıma transfer olacağı merak konusu. Everton'da bu sezon istediği kadar süre alamayan Cenk, attığı 5 golle milli takımı Avrupa Şampiyonası'na taşıdı.

Şampiyonaya formda gitmeyi planlayan tecrübeli golcü, daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor. Almanya Ligi'nden gelen teklifleri reddeden Cenk Tosun, Premiere Lig'de kalmaya kararlı.

Aston Villa, Newcastle United ve Crystal Palace'ın milli futbolcuyu kiralamak istediği öğrenildi. Everton formasıyla bu sezon 5 lig maçına çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.

Marco Silva'nın fazla şans vermediği Cenk'i yeni teknik direktör Carlo Ancelotti de şuana kadar hiç oynatmadı.

Kaynak: TRT SPOR