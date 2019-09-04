Cengiz Ünder’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“İki maç kağıt üzerinde kolay gözükse de öyle düşünmüyoruz. İki maçı da kazanmamız gerekiyor. Andorra deyip geçmemek gerekiyor”

“5 yıl sonra İstanbul’a dönüyoruz. Daha önce maçlarımızı Anadolu’da oynuyorduk. Orada taraftarlar bizi çok iyi destekliyorlardı. Umarım bunu İstanbul’da da görürüz. Herkesi kırmızı beyaz formayla tribünlere bekliyoruz. Bence İstanbul’da oynamamız bizim için daha büyük avantaj. Rakiplerimiz İstanbul’u çok iyi biliyorlar. Ve İstanbul’dan çekiniyorlar. Ben burada oynamayı çok istiyordum. Ben İstanbul’da ikinci kez milli formayı giyeceğim. Umarım bize uğurlu gelir”

“Son zamanlarda çok büyük destek görüyoruz. Genç bir takımız. Çalışmayı seviyoruz. Ortamımız çok iyi. Bir an önce milli takıma gelmek istiyorum”

“Önümüzdeki maçları alırsak Fransa final maçı olur. Konya’da Fransa’yı yendik. Ben Roma’ya gittiğimde herkes bu maçı sordu ve atmosferin çok iyi olduğunu söyledi”

“Roma’yı çok seviyorum. Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Taraftarları arkadaşlarımı çok seviyorum. Yeni bir maceraya atılmak istemiyordum"

Kaynak: TRT Spor