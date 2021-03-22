Cengiz Ünder ile BtcTurk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. 2 yıllık yapılan anlaşma ile Cengiz Ünder'e sponsorluk ücretinin yaklaşık 3'te 2'si bitcoin olarak ödendi.

"Milli takımda olamadığım için üzgünüm"

Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosunda yer alamayan Cengiz, "Milli takımda olamadığım için üzgünüm. Üç haftalık bir sakatlığım var, umarım yakın zamanda sahalara döneceğim" diye konuştu.

Milli futbolcu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk maçın İtalya ile Türkiye arasında Roma'da oynanacak olmasını da değerlendirdi.

"Benim için çok özel olacak çünkü tekrar Roma'ya döneceğim. Roma Stadı'nda tekrar oynamak istiyorum. İtalya Milli Takımı, çok güçlü bir takım. Biz de çok güçlü bir takımız ve çok iyi hazırlanıyoruz. Genç, her geçen gün daha da gelişen bir takımız."

"Umarım uzun yıllar Premier Lig'de forma giyerim"

Cengiz Ünder, İngiltere'deki kariyerine çok iyi başladığını ancak sonradan bazı aksaklıklar yaşadığını hatırlattı. Cengiz, soğuk hava ve futbola alışmasının zaman aldığını belirtti.

"Her zaman hayallerimden biri Premier Lig'de oynamaktı, Leicester City benim için iyi bir kapı oldu. Umarım uzun yıllar Premier Lig'de forma giyerim."

Milli futbolcu, son dünya şampiyonu Fransa ile Serie A'da Verona filelerini havalandırdığı golleri unutamadığını söyledi.