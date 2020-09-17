Haberlerde, Leicester'ın Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonlu kiralayabileceği bilgisi yer aldı.

Leicester City'nin kiralama bedeli olarak Roma'ya 3 milyon euro ödemesi bekleniyor. Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu ise 25 milyon euro olacak.

Başakşehir'den Roma'ya 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Cengiz Ünder'in başkent ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

2019-2020 sezonunda 18 maçta İtalyan ekibinin formasını giyen milli oyuncu 3 kez gol sevinci yaşadı.