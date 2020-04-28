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Çekya futbol liglerini başlatmaya hazırlanıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Çekya'da koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerinin 25 Mayıs'ta başlaması planlanıyor.
Çekya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hükümetin salgın tedbirlerini gevşetmesi sebebiyle birinci ve ikinci lig karşılaşmalarına 25 Mayıs'ta devam edilmesinin planlandığı duyuruldu.
Kulüplerle 12 Mayıs'ta yapılacak toplantıda önerinin kabul edilmesi halinde liglerin söz konusu tarihte başlayacağı belirtildi.
Slavia Prag, birinci ligde normal sezonun bitimine 6 hafta kala topladığı 58 puanla Viktoria Plzen'in 8 puan önünde zirvede yer alıyor.
Etiketler: çekya koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 13:58
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