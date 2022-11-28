Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
CANLI | Kamerun-Sırbistan
2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki ilk maçlarını kaybeden Kamerun ile Sırbistan, karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT 1'den ekranlara geliyor.
Al Janoub Stadı'nda saat 13.00'te başlayan mücadeleyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetiyor.
Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamurun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.
İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaşıyor.
Etiketler: Dünya Kupası Kamerun Katar Sırbistan
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