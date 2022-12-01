Ahmed bin Ali Stadı'nda saat 18.00'de başlayan mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor.

Kanada'nın turnuvaya veda etmesinin kesinleştiği grupta, Hırvatistan ve Fas'ın 4'er, Belçika'nın 3 puanı var.

Tur için Hırvatistan'a beraberlik de yetiyor. Mağlup olmaları halinde ise Kanada-Fas maçının sonucu önem kazanacak.

Galibiyetin Belçika'ya tur biletini getireceği maçta, beraberlik halinde Roberto Martinez'in öğrencileri Kanada'nın Fas'ı yenmesini bekleyecek. Bu durumda Belçika ile Fas'tan hangisinin son 16'ya kalacağını ise averaj belirleyecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 5 maçtan 2'sini Belçika, 1'ini ise Hırvatistan kazandı.

Stat: Ahmed bin Ali

Hakemler: Anthony Taylor,

Hırvatistan: Livakovic, Lovren, Sosa, Gvardiol, Kovacic, Modric, Brozovic, Juranovic, Perisic, Kramaric, Livaja

Belçika: Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Meunier, Castagne, Witsel, De Bruyne, Carrasco, Dendoncker, Mertens, Trossard.