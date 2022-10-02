Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Beşiktaş'ta Weghorst'un 17. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ligde oynadığı son iki maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş, derbiyi kazanarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 14 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ve bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, derbiyi kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde bir maçı eksik teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, 13 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

Dev mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Ok.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentina Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Arthur Masuaku, Josef de Souza, Salih Uçan, Jackson Muleka, Dele Alli, Nathan Redmond, Wout Weghorst.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Willian Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Enner Valencia, Joao Pedro.