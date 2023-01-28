Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Caner Erkin Başakşehir'de
Medipol Başakşehir Kulübü, tecrübeli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden F. Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Caner Erkin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
34 yaşındaki futbolcu bu sezon Karagümrük ile 12 resmi maça çıktı ve 6 asistlik performans sergiledi.
https://t.co/LVeqjsd0qu pic.twitter.com/N5xPF5AfWS— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 28, 2023
Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Giresunspor'un rakibi Galatasaray
Yükleniyor lütfen bekleyiniz