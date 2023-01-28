Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Friuli Venezia Giulia bölgesinde gerçekleştirilen organizasyonda, dağ kayağı bireyselde yarışan milli sporcu Emirhan Kars 1.07.17'lik derecesiyle yarışmayı 26. sırada tamamladı.

Artistik buz pateninde ay yıldızlı sporcu Azra Ulus serbest program sonunda 93,42 toplam puanıyla yarışmada 24. oldu.

Alp disiplini erkekler büyük slalomda yarışan milli sporculardan Can Göydaş iki iniş sonunda toplamda 3.04.74'lük derecesiyle genel sıralamada 59. sıraya yerleşti.

Kayaklı koşuda ay yıldızlı sporcular Civan Karaman, Rabia Akyol, Muhammed Sidar Oğlağa ve İrem Dursun'dan oluşan karışık takım ise 4x5 kilometre bayrak yarışında 1.00.01.00'lık dereceyle 15. oldu.

Festival bugün kapanış töreniyle sona erecek.