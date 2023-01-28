Antalyaspor ile Ümraniyespor, Corendon Airlines Park Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta sevinen taraf Antalyaspor oldu.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Larsson, 48. dakikada Güray Vural ile 90+3. dakikada Fredy attı.

Ümraniyespor'un gollerini ise 33. dakikada Umut Nayir ile 56. dakikada Onur Ayık kaydetti.

Süper Lig'de 6 maç sonra kazanan Fraport TAV Antalyaspor, 21 puana yükseldi. Ligdeki kötü gidişatını sürdüren teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki HangiKredi Ümraniyespor, 14 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenmişti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada orta sahadan aldığı top ile ilerleyen Erdal Rakip'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Sinan Gümüş'ün sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.

9. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Veysel Sarı'nın uzun pasına hareketlenerek kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in aşırtma vuruşunda, kaleci Orkun Özdemir topu iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Oğuz Gürbulak'ın ön direğe ortasına hareketlenen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

25. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına hareketlenerek kale önünde topa bekletmeden Doğukan Sinik'in vurdu ama kaleci Orkun topu önledi. Dönen topu takip eden Sinan Gümüş'ün şutunda kaleci Orkun meşin yuvarlağı bir kez daha kurtarmayı başardı. Ümraniyesporlu savunma oyuncuları tehlikeyi daha sonra uzaklaştırdı.

GOL - 33. dakikada Ümraniyespor öne geçti. Kartal Kayra Yılmaz'ın sağ kanattan kullandığı kornerde, ceza alanı içinde iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-1

GOL - 38. dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Doğukan Sinik'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Larsson'un yerden sert vuruşunda top, kalecinin solundan ağlara gitti. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada Antalyaspor öne geçti. Serbest vuruşta topun başına geçen Güray Vural'ın şutunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 2-1

50. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında defansa çarpan top Ufuk Akyol'un önünde kaldı. Ufuk Akyol'un penaltı noktası üzerinden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

53. dakikada Larsson'un sol kanattan ortasında topa ceza sahasında bekletmeden vuran Larsson'un şutunda kaleci meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topa hareketlenen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, rakip savunma oyuncusu meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden çıkardı.

GOL - 56. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Orta sahadan atılan ara pasa hareketlenerek sol çaprazdan ceza sahasına giren Onur Ayık'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-2

GOL - 90+3. dakikada Antalyaspor öne geçti. Larsson'un ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fredy'in sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 3-2

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mustafa Sönmez, Deniz Caner Özaral.

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Dk. 72 Amar), Güray Vural, Erdal Rakip (Dk. 88 Fredy), Larsson, Doğukan Sinik (Dk. 72 Ndao), Fernando, Sinan Gümüş (Dk. 46 Ufuk Akyol), Nakajima (Dk. 78 Admir Mehmedi).

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Oğuz Gürbulak (Dk. 73 Serkan Göksu), Avounou (Dk. 73 Mrsic), Kartal Kayra Yılmaz, Geraldo (Dk. 73 Sekidika), Bettaieb (Dk. 14 Onur Ayık (Dk. 88 Gheorghe)), Umut Nayir.

Goller: Dk. 33 Umut Nayir, Dk. 56 Onur Ayık (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 38 Larsson, Dk. 48 Güray Vural, Dk. 90+3 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Doğukan Sinik, Dk. 76 Veysel Sarı, Dk. 90 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 84 Sekidika (HangiKredi Ümraniyespor)

Alfons Groenendijk: 6 haftadan sonra kazanmak önemliydi ve güzel oldu

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, üzerlerinde bir kaç haftadır galibiyet alamamanın baskısı olduğunu söyledi. Bu nedenle takımın da stres altında olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Groenendijk, oyuncu grubunun hafta içi sıkı çalıştığını kaydetti.

Groenendijk, sosyal medyada kriz ortamı varmış gibi gösterilmeye çalışıldığını anlattı.

"Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında da iyi oynamıştık ancak sonuca dönüştüremiyorduk. 6 haftadan sonra kazanmak önemliydi ve güzel oldu. Uzatma dakikalarında gelen bu gol bir kat daha fazla sevincimizi arttırdı. Üzerimizdeki baskı bu 3 puanla azaldı. Henüz bitmiş değil. Hala sıkıntılı bölgedeyiz."

Groenendijk, karşılaşma içerisinde yedikleri gollerin kendi hatalarından geldiğine işaret etti.

"Bu hatalara çalışacağız. Herkesi tebrik ediyorum. Çok mutluyum. Önemli olan 3 puandı. Amacımıza ulaştık. Bu galibiyetin üzerine bir kaç galibiyet daha ekleyip bu sıkıntılı durumdan çıkmayı hedefliyoruz. Trabzonspor ve Gaziantep maçlarından alacağımız puanlarla sıkıntılı süreci aşmayı düşünüyoruz."

Recep Uçar: Üzgünüz. Antalyaspor ve Nuri hocayı tebrik ediyorum

HangiKredi Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, son 10 günde 90'ıncı dakikadan sonra yenilen gollerle travmatik 3 maç kaybettiklerini söyledi.

Uçar, söz konusu 3 golü de top kontrollerinde olduğu sırada yaşanan hatalardan dolayı yediklerine dikkat çekti.

"Üzgünüz. Antalyaspor ve Nuri hocayı tebrik ediyorum. Kaybetmiş olsak da yönetiminden dolayı hakem heyetini tebrik ediyorum. Antalya ekibine de başarılar diliyorum."