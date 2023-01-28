Giresunspor ile Galatasaray, Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaştı. mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetti.

Lider Galatasaray yoluna kayıpsız devam ediyor. Sarı kırmızılılar yenilmezlik sersini Giresun'da da sürdürdü.

Galatasaray'a farklı galibiyeti getiren golleri, 45+3. dakikada Mertens, 60. dakikada Dubois, 88. dakikada Rashica ile 90+5. dakikada Yunus Akgün filelerle buluşturdu.

Sarı kırmızılı takımda Icardi'nin kullandığı penaltı atışını Giresunspor kaleci Onurcan Piri kurtardı.

Ligde 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan lider Galatasaray 48 puana yükseldi. Bitexen Giresunspor galibiyet hasretini 5 maça çıkattarak 21 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı, Bitexen Giresunspor 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İlk kez üst üste 10 maç kazandı

Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçından üç puanla ayrılarak Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı.

Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.

[Fotoğraf: AA]

En uzun süreli galibiyet serisi egale edildi

Galatasaray, Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini de egale etti.

Resmi maçlarda üst üste 13'üncü galibiyetini alan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bu alandaki rekorunu da egale etti.

Sarı-kırmızılı ekip, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı.

1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray, rakibini mağlup ederek aynı zamanda resmi maçlarda bir sezonda elde ettiği galibiyet serisi rekorunu geliştirdi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisindeki Icardi'ye topu kafa ile aktardı. Icardi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.

11. dakikada Boey'in yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün şutunda top az farkla yandan auta gitti.

24. dakikada Savicevic'in sağ kanattan yaptığı ortada, uygun pozisyondaki Arias kafa ile topa vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

38. dakikada Torreira'nın ceza sahasına yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz kafa ile topu aktardığı Mertens'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

PENALTI - 40. dakikada ceza sahası içerisinde Icardi, Airas'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın orta hakemi Bahattin Şimşek, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi.

ICARDI PENALTI KAÇIRDI - 44. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi'nin vuruşunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.

GOL - 46+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi, kaleci Onurven Piri ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Onurcan Piri'den dönen topu, Mertens ağlara gönderdi. 0-1

Maçın ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada Kuwas'ın kullandığı korner atışında Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde en son topa Sergio vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

55. dakikada Savicevic'in sol kanattan yaptığı ortada Bajic'in boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

GOL - 60. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasında Bitexen Giresunspor ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Dubois'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

78. dakikada Icardi'nin defansın arkasına attığı pasta Rashica, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Onurcan Piri'den döndü.

GOL - 88. dakikada Galatasaray 3. golü buldu. Bitexen Giresunspor defansı çıkmak isterken Rashica topu kaptı. Kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan Rashica'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

GOL - 90+5. dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Ceza sahasına yapılan ortada Gomis kafa ile topu Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 0-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Candaş Elbil.

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Alper Uludağ (Dk. 89 Berişbek), Arias, Kadir Seven (Dk. 80 Faustin), Hayrullah Bilazer, Eguskiza, Görkem Sağlam (Dk. 78 Murat Cem Akpınar), Savicevic, Bajic, Serginho, Kuwas.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Boey, Torreira (Dk. 70 Mata), Oliveira, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Berkan Kutlu), Mertens (Dk. 70 Rashica), Barış Alper Yılmaz (Dk. 83 Yunus Akgün), Icardi (Dk. 88 Gomis).

Goller: Dk. 45+3 Mertens, Dk. 60 Dubois, Dk. 88 Rashica, Dk. 90+5 Yunus Akgün (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Arias, Dk. 62 Bajic, Dk. 63 Savicevic (Bitexen Giresunspor)