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Spor
AA 23.08.2023 10:03

Büyük Taarruz Bisiklet Turu devam ediyor

Büyük Taarruz'un yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu devam ediyor.

Büyük Taarruz Bisiklet Turu devam ediyor
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 20 sporcunun Ankara'dan İzmir'e, 1150 kilometre pedal çevireceği bisiklet turuna çıkan sporcular ilk molayı Polatlı ilçesinde Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı Duatepe eteklerinde verdi.

Sporcular, güzergahtaki 55 şehitlikten alacakları toprakları 9 Eylülde İzmir'de yetkililere teslim edecekler.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, Büyük Taarruz Bisiklet Gurubu'na, POTA Müzesi ve Duatepe Anıtı'nda Kurtuluş Mücadelesi ve Sakarya Meydan Muharebesi hakkında bilgi verdi.

Gönüllülerin oluşturduğu bisiklet grubuna liderlik yapan Osman Kutlu ise Milli Mücadelenin, Büyük Taarruz'un, Sakarya Meydan Muharebesi olmadan anlatılamayacağını söyledi.

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