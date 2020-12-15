Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Buse Tosun gümüş madalya kazandı
Kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Bulgar rakibi Yaneva'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 72 kiloda mindere çıkan Buse Tosun, altın madalya maçında Bulgar Yuliana Vasileva Yaneva ile karşılaştı.
Rakibine 5-2 mağlup olan Buse Tosun, dünya ikinciliği elde etti.
Buse Tosun, Hindistan'dan Preet Kaur Gursharan, Rusya'dan Evgeniia Zakharcenko ve Ukraynalı Alla Belinska'yı yenerek turnuvada adını finale yazdırmıştı.
Buse Tosun'un son dakikadaki çabası yetmiyor...— TRT SPOR2 (@trtspor2) December 15, 2020
Teşekkürler Buse! Milli sporcumuz Bireysel Güreş Dünya Kupası'ndan gümüş madalya ile dönüyor! pic.twitter.com/A1day71GQd
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