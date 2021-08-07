Kokugikan Arena'da Buse Naz, tarihi finalde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşılaştı.

Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi.

Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu.

Ay-yıldızlı boksör, Krasteva’ya mağlup olarak olimpiyat ikinciliği elde etti ve gümüş madalya aldı. Buse Naz Çakıroğlu, kadın boksundaki ilk olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getirdi.

KADIN BOKSUNDA İLK OLİMPİYAT MADALYAMIZ!



Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, final maçında rakibi Stoyka Krasteva'ya mağlup oluyor ve ülkemize kadın boksundaki ilk olimpiyat madalyasını getiriyor!



Teşekkürler Buse Naz! pic.twitter.com/AEGzHYcT44 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 7, 2021

Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği bulunan Buse Naz, olimpiyat gümüş madalyasını da başarılarına ekledi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

[Poster: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Buse Naz Çakıroğlu son 16 turunda, Özbekistan'dan Tursunoy Rakhimova'yı yendi.

Çeyrek finalde Tayland'dan Jutamas Jitpong'u mağlup eden milli sporcu yarı finalde ise Tayvanlı Hsiao-Wen Huang'ı yenerek finale yükselmişti.