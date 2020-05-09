Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanan teknik heyete, futbolculara ve A takım personeline yapılan Kovid-19 tanı ve bağışıklık sistemi testlerinin sonuçları çıktı.

Açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A Takım personelimize yapılan Kovid-19 testlerinin sonucunda pozitif bulguya rastlanmamıştır.‬" ifadeleri kullanıldı.‬