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Bursaspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanan teknik heyete, futbolculara ve A takım personeline yapılan Kovid-19 tanı ve bağışıklık sistemi testlerinin sonuçları çıktı.
Açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A Takım personelimize yapılan Kovid-19 testlerinin sonucunda pozitif bulguya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: bursaspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 14:33
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