Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursaspor'dan Makedonya'ya
[Fotoğraf: Bursaspor Kulübü]
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kalecilerinden Canberk Yurdakul, Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi tarafından kiralandı.
Yeşil-beyazlı kulubün internet sitesinde yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Canberk Yurdakul'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Futbolcumuz sezon sonuna kadar Kuzey Makedonya Ligi ekiplerinden FC Shkupi takımına kiralanmıştır." ifadesine yer verildi.
Etiketler: bursaspor kaleci Canberk Yurdakul Kuzey Makedonya FC ShkupiSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 16:38
Son Haberler
- 17:09
- 17:05
- 17:00
- 16:56
- 16:51
Sıradaki Haber
Rus ve Türk buz hokeyi takımlarından dostluk maçı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz