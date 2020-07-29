Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "14 Ocak'ta kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda konusunda uzman akademi ve futbol okullarında görev yapmış kişilere, mevcut futbol okullarımız hariç olmak üzere 3+2 yıllık sözleşme ile Bursaspor isim hakkı verilmiştir. Konuşulanın aksine, kulübümüze olan taahhüt bedelleri peşin olarak değil, aylık olarak ödenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Mevcut futbol okullarının, Bursaspor'a bağlı olarak faaliyetlerine aynen devam ettiği vurgulanan açıklamada, koronavirüs salgını sürecinde çocukların sağlığının etkilenmemesi için ara verildiği aktarıldı.

"Anlaşma tarihi itibarıyla merkez, ilçelerimiz ve yurt içindeki toplam okul sayımız 9 iken bugün itibarıyla Türkiye genelinde toplam 88 okul olarak hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda yaklaşık 10 bin 'minik timsahımıza' Bursaspor armasını emanet ederek hedefimiz hem kulübümüze kalıcı gelir kazandırmak hem de Bursaspor sevgisini çoğaltarak zeki, ahlaklı ve yetenekli oyuncular yetiştirmektir. Bunun yanında temmuz ayında Hollanda'nın Rotterdam ve Amsterdam şehirlerinde de yeni futbol okullarımız hizmete girmiş bulunmaktadır.

İsim hakkı geliri dışında, store gelirleri ile yıllık organizasyon gelirleri ayrı olmak kaydıyla tamamen kulübümüze gelecek yıllar ile ilgili devamlılık arz eden bir gelir olması yolundaki projemiz, Türkiye ve dünya genelinde Bursaspor'un ismini geniş bir kitleye ulaşmak için atılmış bir adımdır."