Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe Erol Bulut ile anlaştı
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile her konuda anlaşmaya vardı.
Sarı lacivertlilerde teknik direktör belirsizliği son buldu. Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile her konuda anlaşmaya vardı.
Erol Bulut'un teknik ekibi de belli oldu. Fenerbahçe teknik adamın beraberinde 2 antrenör getirmesine izin verdi.
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