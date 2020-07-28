Sarı lacivertlilerde teknik direktör belirsizliği son buldu. Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile her konuda anlaşmaya vardı.

Erol Bulut'un teknik ekibi de belli oldu. Fenerbahçe teknik adamın beraberinde 2 antrenör getirmesine izin verdi.