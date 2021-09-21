Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli çalıştırıcı ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Özcan Bizati, bu sezon Bursaspor'un 3'üncü teknik direktörü oldu. Sezona Mustafa Er ile başlayan yeşil beyazlılar, genç teknik adamla ilk hafta sonunda yollarını ayırmıştı.

Sonrasında Fatih Tekke ile anlaşan Bursaspor, 44 yaşındaki çalıştırıcı ile 4 maça çıktı.

Yeşil beyazlı ekip, 6 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de 5 puanla 16'ncı sırada bulunuyor.

2000 yılından itibaren antrenörlük yapan Bizati; MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, A Milli Takım, Manisaspor, Pendikspor, Denizlispor, Samsunspor, Trabzonspor, Boluspor, Sivasspor, Bursaspor, Kayserispor takımlarında yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerini üstlendi.