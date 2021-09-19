Haber Giriş: 19 Eylül 2021 Pazar 18:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Bursaspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
[Fotoğraf: AA]
Bursaspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Bursaspor Kulübü ayrılığı resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Fatih Tekke ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz."
Kamuoyuna Duyuruhttps://t.co/fFtwvxxY7w— Bursaspor (@BursasporSk) September 19, 2021
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