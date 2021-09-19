Bursaspor Kulübü ayrılığı resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Fatih Tekke ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz."