FF 1. Lig’de son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve için iddiasını kuvvetlendiren Bursaspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi.

Bursa temsilcisi, kupanın 5’inci tur mücadelesinde 4 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 16.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Murat Erdoğan yönetecek.

Bu mücadelenin rövanşı ise 19 Aralık Perşembe günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 18.30’da oynanacak.

İki ekip, bu maçla birlikte 4’üncü kez karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon iki ekip, Süper Lig’deyken karşılaştı. Bursa’da oynanan maçı Bursaspor 2-1 kazanırken, Erzurum’da oynanan maçı ise Erzurum ekibi 2-0’lık skorla kazandı. Sezon sonunda her iki takım da Süper Lig’e veda ederken, yoluna TFF 1’inci Lig’de devam etti. Bu sezon TFF 1’inci Lig’de de karşı karşıya gelen iki ekibin son randevusunda Bursa’da oynanan maçı Mamadou Diarra’nın golüyle 1-0 kazanan taraf Bursaspor oldu.

Kaynak: AA